ИС: боевики распределяют тяжелое вооружение по Луганской области

Об этом сообщил руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети. "Часть этой техники и вооружений направлено в бандформирование А.Мозгового в качестве "восполнения потерь", которые в реальности данное бандформирование не несет ввиду резкого снижения своей боевой активности (на сегодняшний день из района Алчевск–Стаханов продолжают активные действия исключительно подразделения российских наемников и армии РФ)", - отметил Дмитрий Тымчук.

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По его информации, часть экипажей и расчетов прибывшей в данный район техники и вооружений отказываются продолжать участие в боевых действиях, требуя "отпусков" и "ротации" . Главари проводят с "несознательными" боевиками и российскими наемниками "разъяснительную работу", угрожая лишить выплат и премий за предыдущее участие в боевых действиях.