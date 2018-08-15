Сенцов не будет писать никаких прошений о помиловании – правозащитник

Ранее в Кремле заявили, что для начала процедуры помилования Сенцова он должен самостоятельно обратиться к Путину с соответствующей просьбой.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов не будет писать прошения о своем помиловании, заявил российский правозащитник, глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

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Таким образом он прокомментировал информацию о том, что в вопросе Сенцова сейчас все упирается якобы в прошение о помиловании.

«Режим не может не прогибать и не ломать. Но не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно. Какие бы ходатаи и как бы ни намекали на такую необходимость», - написал Чиков в своем Telegram-канале.

Как сообщал УНИАН, управление по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ прислало ответ матери украинского политзаключенного Людмиле Сенцовой на ее просьбу помиловать сына.

У Путина заявили, что для начала процедуры помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова он должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

Также в АП РФ отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.

13 июля стало известно, что мать Олега Сенцова Людмила написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании. Это ходатайство было написано 22 июня, а 26 июня его передали Путину.

Напомним, российские силовики задержали украинского режиссера Олега Сенцова в Крыму весной 2014 года. В августе 2015 года его приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Сейчас Сенцов заключен в колонии городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, и голодает уже более трех месяцев. 8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что её брат почти не поднимается, а его состояние - катастрофически плохое.