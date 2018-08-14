У Путина есть "пунктик": адвокат озвучил печальный прогноз насчет Сенцова

По словам Николая Полозова, у российского президента есть «пунктик» по поводу Сенцова - он назвал его „кровавым карликом“.

Незаконно удерживаемый в России украинский режиссер Олег Сенцов, держащий голодовку три месяца, может стать одним из новых участников украинского пантеона героев, а давление мирового сообщества на руководство России для освобождения узника Кремля не приводит к результату.

Об этом в интервью газете «ФАКТЫ» заявил известный российский адвокат Николай Полозов, представлявший в судах РФ интересы украинских политзаключенных. По его словам, крымский кинорежиссер может повторить судьбу Анатолия Марченко, который 4 августа 1986 года объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных в СССР, отказывался от пищи 117 дней и умер через несколько дней после ее завершения.

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«История имеет свойство повторяться. Комбинацию, которую нам удалось разыграть с освобождением Надежды Савченко, невозможно повторить. Были приложены такие политические усилия! Прецедента не было, чтобы человека заочно избрали депутатом Верховной Рады и делегатом ПАСЕ, что позже повлекло выход России оттуда. Хотя в итоге все это погубило саму Надежду», — заявил адвокат.

По его словам, у российского президента Владимира Путина есть «пунктик» по поводу Сенцова. «Он назвал его „кровавым карликом“. Борис Немцов тоже его оскорблял, а Орхан Джемаль в прямом эфире пожелал смерти. Путин такие обиды фиксирует и помнит», — подчеркнул Полозов.

Адвокат также отметил, что свою роль играет и выдвинутое крымскому кинорежиссеру надуманное обвинение в терроризме. «Основной лейтмотив коммуникации Кремля с Западом — совместная борьба с терроризмом. Тогда как Путин отпустит „террориста“?» — добавил адвокат.