В СНБО надеются, что со временем боевики прекратят обстрелы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

Читайте такжеНа Донбассе из-за обстрелов боевиков обесточены 24 населенных пункта

«По крайней мере еще не было ни одного дня, когда бы был соблюден режим тишины со стороны боевиков. Мы надеемся, что вскоре, как можно скорее, это произойдет и у нас появится возможность приступить ко второму пункту выполнения Минских договоренностей – отводу тяжелого вооружения, техники, которая имеет калибр более 100 мм», - заявил Лысенко.