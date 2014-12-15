СБУ на освобожденной территории Донетчины задержала подпольную диверсионную группу

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, группа подчинялась «Минеру» - главарю гаубичного подразделения незаконного военизированного формирования, и по его указаниям оказывала всестороннюю поддержку террористам, которые вели прицельные обстрелы из тяжелой артиллерии по украинским военным.

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Частный предприниматель из Артемовска Донецкой области выполнял функции разведчика, собирал из разных источников и от информаторов данные о координатах сил АТО, обобщал их и передавал артиллерийским расчетам террористов для коррекции обстрелов по украинским позициям.

Еще один житель Артемовска, безработный, был связным с другими группами террористов, в частности поддерживал контакты с диверсантами «Оплота». У него изъято служебное удостоверение боевика этого незаконного военизированного формирования, которое позволяло ему беспрепятственно передвигаться по территориям, занятым террористами.

Таксист из Артемовска устроил в собственном жилище конспиративную квартиру для диверсантов и стал личным водителем главаря группы. Сотрудники СБУ изъяли у него несъемное взрывное устройство «смертника», которое состояло из ручной гранаты и крепления к подкладке одежды.

В одном из городов Донецкой области задержан четвертый член этой преступной группы, который помогал боевикам скрываться под видом мирных жителей в медицинских заведениях.