"Оппоблок" не доплатил Манафорту $2,4 миллиона за услуги в 2014 году – свидетель

Ключевой свидетель в деле Манафорта Рик Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" недоплатил за работу с партией осенью 2014-го года во время парламентских выборов.

Ключевой свидетель в деле Пола Манафорта, которого в США судят по обвинениям в уклонении от налогов и отмывании денег, Рик Гейтс заявил на суде, что "Оппозиционный блок" недоплатил компании Манафорта за предоставленные услуги 2,4 миллиона долларов.

Об этом сообщает «Голос Америки».

По словам корреспондента, Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" недоплатил за работу с партией осенью 2014-го года во время парламентских выборов.

По словам Гейтса, передает журналист, Манафорт пытался взыскать полную плату за услуги вплоть до 2016-го года.

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Корреспондент «Голоса Америки» также отмечает, что у журналистов, присутствующих в зале суда, нет возможностей задавать свидетелям уточняющие вопросы, а судья Томас Эллис, который председательствует на суде, неоднократно подчеркивал, что не интересуется чрезмерными деталями событий в Украине. Судья отмечает, что его интересуют собственно показания и доказательства, которые касаются сути обвинений против Манафорта, а именно - уклонение от налогов и отмывание денег.

Накануне в ходе слушаний бывший бизнес-партнер Манафорта Рик Гейтс заявил в суде, что он и Манафорт оказывали помощь Петру Порошенко в 2014-м году. Американский канал Эн-Би-Си сообщил, что Гейтс также заявил, что услуги, оказанные Порошенко, не были оплачены, но другие СМИ сообщили, что работа Гейтса и Манафорта была не неоплачиваемой основе.

Корреспондент Украинской службы "Голоса Америки", который находился в зале заседаний во вторник, отметил, что реплики Гейтса относительно недоплаты за работу в Украине могли касаться "Оппозиционного блока". На момент написания материала редакция не имела доступа к официальной транскрипции судебного заседания.

В Администрации президента Украины резко отрицали любую работу с Манафортом, но подтвердили, что команда Порошенко имела контакты с американским политтехнологом в 2014-м году.

Защита Манафорта убеждает, что Гейтс вообще не заслуживает доверия и в ходе суда подняли вопрос его супружеской неверности. Сам Гейтс среди прочего признал, что воровал деньги у Манафорта пока работал с ними.