Чалый: встреча контактной группы может состояться на ближайшей неделе

Об этом заявил заместитель главы администрации президента Валерий Чалый. "Ключевой вопрос, который сегодня надо решить, это четкое согласование прекращения огня, то есть начало тишины, потом конкретные планы, которые позволят прекратить дальнейшее продвижение. Как только будет такое понимание достигнуто, я думаю, что может быть проведена трехсторонняя группа. Но при этом мы считаем, что для трехсторонней группы и так есть много вопросов, которые сегодня нуждаются в обсуждении. Поэтому, в принципе, я думаю, что это может быть вопрос буквально ближайшей недели. И это нужно сделать уже в ближайшую неделю. На сегодня такого решения о дате конкретного нет", - сказал Валерий Чалый.

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Он добавил, что в ближайшие дни "могут быть дополнительные международные переговоры, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным) для того, чтобы и Россия была более активна в этом процессе. И, видимо, от этого уже политического решения будет зависеть возможность проведения группы".

Как сообщал УНИАН, на 9 декабря в Минске была запланирована встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Позже стало известно, что в тот день встреча не состоится. 11 декабря руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что дата проведения очередного раунда переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины неизвестна.