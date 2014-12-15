Боевики сегодня четыре раза из артиллерии, минометов и «Града» обстреляли военных - штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Fqcebook.

«В течение дня в штаб АТО поступила информация о четырех случаях нарушения «режима тишины» со стороны боевиков. Для осуществления провокаций террористы использовали артиллерию и минометы, произвели залп из «Града», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что террористы обстреливали позиции украинских войск в районе населенных пунктов Крымское, Дебальцево и Чернухино.

Артиллерия сил АТО ответный огонь на провокационные действия бандитов не открывала.

Как сообщал УНИАН, с 9 декабря по инициативе президента Украины Петра Порошенко на всех позициях сил АТО введен режим прекращения огня.