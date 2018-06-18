Вехи недели. Коалиционная «Мурзилка», отвлекающие маневры по-депутатски и Донбасс в ожидании паузы

Оперативное утверждение парламентом Программы действий правительства не обошлось без элементов фарса. С одной стороны – исполнительная власть представила план своих действий, в котором самой сильной оказалась иллюстративная часть. Набор обещаний был явно сверстан на скорую руку с осознанием неизбежности его принятия. С другой – законодатели, включая остроумных критиков документа, нажали кнопки «за», подарив правительству годичный иммунитет от увольнения. Отмечу, что Кабинет Министров поддержали все коалиционные фракции, хотя и далеко не в полном составе. Для сохранения хорошей мины при неважной политической игре коалицианты присовокупили собственное соглашение к Программе действий правительства.

Справедливости ради нужно отметить, что Программа действий правительства – это далеко не перечень законопроектов, которые Кабмин внесет на рассмотрение законодателей. Это, скорее, календарный план действий, в котором еще будут многочисленные коррективы. Без принятия Программы Украина рисковала ухнуть в пучину правительственного кризиса, ведь Арсений Яценюк не скрывал, что заявление об отставке на случай провала голосования за правительственные предложения у него наготове.

Правда, Арсению Петровичу стоит научиться соизмерять масштабы политического шантажа с ситуацией в стране, ведь Верховная Рада обречена работать до осени 2015-го и с ней придется договариваться. А еще власти хорошо было бы пояснить согражданам не столько логику будоражащих общественность предложений Минфина о сокращении государственных расходов, сколько зафиксированный в них отказ правительства прижать к ногтю самых богатых сограждан.

Чтобы прикрыть отсутствие пригодных для обсуждения законопроектов, парламентарии размялись сначала на коллегах, голосовавших за драконовские законы 16 января, лишив их руководящих должностей в парламентских комитетах, а потом присовокупили к списку лишенцев Олеся Довгого.

Действий в сессионном зале для радикальных сторонников Олега Ляшко оказалось мало, и они оперативно высадили десант на заседании Запорожского городского совета, пытаясь добиться отставки местного мэра Александра Сина. Тот, как известно, был избран в 2010 году на свой пост как выдвиженец «Батькивщины», но быстро перекрасился в «регионала». Под аккомпанемент криков Олега Ляшко Син написал заявление об отставке, которое так и не было рассмотрено городским советом.

Петр Порошенко большую часть минувшей недели провел за пределами не только страны, но и континента. Перед отлетом в Австралию президент уволил Юрия Косюка с должности первого заместителя главы АП, открыв еще одну вакансию на Банковой. После возвращения с Зеленого континента глава государства показал, что держит руку на пульсе событий: поручил силовикам добиться до Рождества освобождения заложников и озадачил премьера и спикера парламента желанием обсуждать оборонные статьи бюджета-2015 на заседании СНБО. В телефонном общении с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом Порошенко высказался за возобновление Нормандского формата переговоров по Донбассу, при этом лидеры сепаратистов саботируют любые переговоры, делая ставку на относительное затишье в регионе.

Евгений Магда