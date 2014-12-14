Порошенко: Следующая неделя будет решающей для реформ и бюджетного процесса
Следующая неделя будет решающей относительно принятия законопроектов, которые будут сопровождать реформы и формировать бюджетный процесс.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом и премьер-министром Арсением Яценюком, сообщает пресс-служба главы государства.
”Это касается и первоочередных расходов, налоговых новаций, дерегуляции и соответствующих изменений в Бюджетный кодекс”, - отметил Порошенко.
Читайте такжеПорошенко: "Режим тишины" позволил Украине усилить позиции и укрепить линию обороныТакже президент добавил, что необходимо будет внести законодательные изменения и принять соответствующие постановления правительства для оказания гуманитарной помощи украинцам, которые остались на оккупированной территории.
”Это требует от нас четких и скоординированных действий”, - подчеркнул Порошенко.
При этом он отметил, что на ближайшем заседании СНБО нужно будет рассмотреть наиболее важные статьи бюджета, касающихся обороны и обеспечения реализации приоритетов, стоящих в связи с ситуацией на Донбассе.
Во встрече также приняли участие глава Администрации президента Борис Ложкин и председатель Верховной Рады VII созыва, народный депутат VIII созыва Александр Турчинов.