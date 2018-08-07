В интернете появился фейковый сайт НАПК для подачи деклараций

10:01, 07 августа 2018
Политика
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НАЗК предупредило о фейковом сайте для подачи деклараций / nazk.gov.ua

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«Вниманию субъектов декларирования! Обращаем внимание, что появился двойник сайта для подачи деклараций! САЙТ ПО АДРЕСУ: portal.nazk.org.ua НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ РЕСУРСОМ!», – отмечается в сообщении на настоящем сайте НАПК.

В агентстве призвали принять во внимание ошибки которые содержатся на данной странице, указывающие на фейковость сайта, и призвали не пользоваться данным ресурсом.

Напомним, 31 марта 2018 года завершился очередной этап подачи деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В начале апреля в работе Единого государственного реестра деклараций на сайте НАЗК возникали проблемы, некоторое время он был недоступен для просмотра.

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Теги: #НАПК#сайт