За сегодня зафиксировано 7 обстрелов боевиками украинских позиций

Об этом сообщает на своей странице в соцсети пресс-центр АТО. "Боевики применяют стрелковое оружие, минометы и противотанковые управляемые ракеты", говорится в сообщении.

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