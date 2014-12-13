За сегодня зафиксировано 7 обстрелов боевиками украинских позиций

14:55, 13 декабря 2014
Политика
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Сегодня зафиксировано 7 обстрелов боевиками позиций сил АТО в районах населенных пунктов Фрунзе, Крымское, Станица Луганская, Никишино.

Боевики 7 раз обстреляли позиции сил АТО \ УНИАН

Об этом сообщает на своей странице в соцсети пресс-центр АТО. "Боевики применяют стрелковое оружие, минометы и противотанковые управляемые ракеты", говорится в сообщении.

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Украинские позиции в аэропорту Донецка были дважды обстреляны со стороны монастыря.

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