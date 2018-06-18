Украинский интерес. Открытие Австралии, консолидация в Конгрессе и предвкушение Минска



Глава государства побывал в Австралии транзитом через Сингапур. Если в одном из лидеров Юго-восточной Азии, известном строгостью своих законов, должны будут проходить стажировку будущие сотрудники украинского Антикоррупционного бюро, то на Пятом континенте круг обсуждаемых вопросов оказался намного шире. Возможные перспективы поставок угля и урана, особенно актуальные на фоне неприятных сюрпризов последнего времени, публичная констатация факта уничтожения «Боинга-777», на борту которого было несколько десятков австралийцев, российским ЗРК «Бук» и слова поддержки премьера Тони Эбботта стоили продолжительного перелета.

Порошенко не только призвал Владимира Путина вывести свои войска с Донбасса и закрыть российско-украинскую границу, констатировав, что в регионе наконец-то наблюдается затишье, но и подверг критике Индию, куда властелин Кремля привез в своей свите самопровозглашенного крымского премьера Сергея Аксенова. Возможно, тональность заявления украинского президента была излишне резкой, но в целом подобных осмысленных выпадов в адрес других государств (за исключением России) официальные представители Киева не позволяли себе уже давно.

Настоящим подарком для Украины выглядит решение обеих палат американского Сената поддержать свободу в нашей стране возможными поставками летального вооружения, участием в обеспечении энергетической независимости страны и другими вызвавшими обеспокоенность и невосприятие российского МИДа. Не станем тешить себя иллюзиями относительно завтрашнего перевооружения украинской армии, это решение имеет больше превентивный характер. Усиление позиций республиканцев в законодательном органе США заставит Барака Обаму энергичнее реагировать на геополитические вызовы. Хотя лидер самого могущественного государства в мире считает достаточными нынешние санкции против России, это не означает, что Украина останется на периферии внимания Вашингтона – двухпартийная система не позволит ему этого сделать.

Уходящая неделя была отмечена затянувшимся ожиданием начала политических консультаций в Минске, посвященных урегулированию конфликта на Донбассе. Если представители самопровозглашенных республик совсем недавно буквально призывали Киев сесть за стол переговоров, то сегодня начали выдвигать одно дополнительное условие за другим. Это убедительно свидетельствует о том, что самостоятельной политики у персонажей, засевших в Донецке и Луганске, не было и не будет. Интенсивность обстрелов со стороны боевиков существенно снизилась, но никто не даст гарантии, что после вторжения очередного «гуманитарного конвоя» из России оружия и «Грады» не заговорят с прежней интенсивностью.

Кроме вывезенного практически контрабандой в Индию Сергея Аксенова Россия отметилась заявлением премьер-министра Дмитрия Медведева, заверившего, что присоединение Крыма к России юридически завершенный акт. Трудно спорить с выпускником юрфака Ленинградского университета, занимающим премьерское кресло, скорее, это бесполезно: продолжающееся падение цены нефти продолжает представлять собой прямую и реальную угрозу амбициям России играть ведущую роль хотя бы на постсоветском пространстве. Руководителям РФ остается лишь публично бодриться и санкционировать сжигание очередного миллиарда ненавистных долларов ради поддержания курса рубля.