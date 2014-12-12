Селезнев: президент еще не принимал решение об очередной волне мобилизации

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV. "Решение о мобилизации принимается верховным главнокомандующим. Такое решение еще не принято. На основании указа президента свое решение принимает Верховная Рада, которое закрепляется законом. Только после этого вооруженные силы будут выполнять задачи относительно проведения следующей волны мобилизации", - отметил Владислав Селезнев.

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"Относительно количественных показателей, которые будут реализованы во время проведения четвертой волны мобилизации, то в ряды будут призываться те военнообязанные, которые сами этого желают. Это патриоты, которым не безразлична судьба Украины", - подчеркнул он.

Напомним, министр обороны Степан Полторак не исключают еще одной волны частичной мобилизации. По его словам, мобилизация нужна, "потому что надо менять парней, которые уже полгода находятся на фронте. Она нужна, но ее необходимо проводить с учетом тех просчетов, которые были допущены до этого".