В СНБО увидели «постепенное и обоюдное» установление «режима тишины»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

СНБО фиксирует «постепенное и обоюдное установление «режима тишины» в районах АТО», - сообщил он.

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«В течение минувших суток фактов использования тяжелой техники, артиллерии и систем залпового огня «Град» не зафиксировано», - сказал Лысенко.

Кроме того, по его словам, незаконные вооруженные формирования проводят организационные и мобилизационные мероприятия с целью создания единого командования над отдельными бандформированиями и доукомплектования бригад по российскому стандарту.

«Бригады будут доукомплектовываться за счет так называемых добровольцев из РФ», - отметил Лысенко.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Первые договоренности о прекращении огня были достигнуты на заседании контактной группы 5 сентября. 19 сентября в Минске на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе был подписан меморандум о прекращении огня.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжали обстреливать мирное население и силы АТО.

С 9 декабря в зоне АТО был объявлен «день тишины», но террористы нарушали режим прекращения огня, но уменьшили интенсивность обстрела.

Сегодня, 12 декабря, пресс-центр АТО сообщил, что боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции, ранены двое гражданских.