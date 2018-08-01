Стало известно, что приносит украинцам больше всего радости

Социологи выяснили, что только 1% украинцев ничего не приносит радости в жизни.

Больше всего радости в жизни украинцев приносят семья (74%), дети (63%), друзья (49%), путешествия (30%), общение с природой (30%), деньги (29%), музыка (27%), работа (25%), домашние животные (24%) и подарки (22%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса населения Украины, которые опубликовала социологическая группа «Рейтинг».

Согласно информации, группы «семья», «дети» и «друзья» являются лидерами в рейтинге радости все последние 10 лет, в течение которых компания исследует данный вопрос.

«Почти каждому пятому украинцу приносят радость отпуска/каникулы, книги, интернет, просмотр телевизора, еда, секс, а также дела по дому и занятия спортом. Каждому шестому - кино, дни рождения, молитва, шопинг. Почти каждому десятому - театр, танцы, песни, победы любимой команды или просто уединение. Около 5% приносят радость учеба и алкоголь, 1-2% - азартные игры и легкие наркотики. Только 1% украинцев отметили, что им ничего не приносит радость в жизни», - говорится в опросе.

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Отмечается, что за последние 10 лет больше возросло ощущение радости от семьи, детей, друзей, отпусков и путешествий, домашних животных и общения с природой, занятия спортом, секса, еды, книг, театра, песен и танцев. Зато за этот же период существенно уменьшилось число людей, получающих радость от просмотра телевизора (в 2009-2011 гг. это попадало в пятерку рейтинга радости, а сегодня - в середину второй десятки).

В то же время, согласно результатам опроса, пожилые люди испытывают относительно больше радости только от просмотра телевизора, занятий домашними делами и молитвы. Также сюда можно отнести домашних животных, книги, песни и уединение, где нет ощутимой возрастной разницы. Респондентам среднего возраста же относительно больше радости приносят дети и работа. Молодежи - друзья, деньги, музыка, еда, секс, спорт, кино, шопинг, танцы, учеба.

Вместе с тем, женщинам относительно больше мужчин радости приносят семья, дети, природа, подарки, книги, шопинг, танцы, пение, театр, домашнее хозяйство, молитва, уединение. Мужчинам же относительно больше радости приносят друзья, работа, еда, интернет, секс, занятие спортом, кино, победы любимой команды, алкоголь и азартные игры.

При этом, люди с более высокими доходами испытывают относительно больше радости практически от всего, кроме, просмотра телевизора и домашнего хозяйства. А дети приносят радость всем независимо от уровня доходов респондентов.

Опрос проводился 10-15 июля 2018 года населения Украины от 18 лет и старше путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка, которая составляет 2000 человек, репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Ранее УНИАН сообщал, что в сложной ситуации в государстве большинство украинцев обвиняет бывшего президента Виктора Януковича и нынешнего главу государства Петра Порошенко, экс-премьер-министра Николая Азарова и действующего премьера Владимира Гройсмана.