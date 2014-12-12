После потерь в боях за аэропорт боевики отошли в северные районы Донецка - ИС
08:20, 12 декабря 2014Политика
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В северных районах Донецка зафиксирована тактическая группа российско-террористических войск, которая ранее принимала участие в боях в районе Донецкого аэропорта и Авдеевки.
REUTERS
Об этом сообщает "Информационное сопротивление".
Группа имеет в наличии до 20 единиц бронетехники и до 30 единиц ствольных артиллерийских систем, отмечается наличие также значительного количества миномётов.
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После понесённых потерь в боях за Донецкий аэропорт группа проходит доукомплектование, в основном за счёт российских наемников и военнослужащих-контрактников ВС РФ.
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