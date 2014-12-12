После потерь в боях за аэропорт боевики отошли в северные районы Донецка - ИС

Об этом сообщает "Информационное сопротивление".

Группа имеет в наличии до 20 единиц бронетехники и до 30 единиц ствольных артиллерийских систем, отмечается наличие также значительного количества миномётов.

Читайте такжеЗа минувшие сутки в зоне АТО 8 украинских военнослужащих получили ранения

После понесённых потерь в боях за Донецкий аэропорт группа проходит доукомплектование, в основном за счёт российских наемников и военнослужащих-контрактников ВС РФ.