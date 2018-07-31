В деле о госизмене Януковича появился пятый адвокат

Новый адвокат экс-президента говорит, что для ознакомления с материалами дела ему нужен минимум месяц.

У бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в совершении государственной измены, появился пятый адвокат.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва в заседании Оболонского райсуда Киева в зал зашел адвокат Александр Байдык и заявил, что он на прошлой неделе подписал договор с Януковичем и будет его пятым адвокатом.

Он не стал комментировать дело, заявив, что ему сначала нужно с ним ознакомиться, для чего ему нужен минимум месяц.

Напомним, что суд сейчас находится в совещательной комнате, где решается вопрос о предоставлении Янкуковичу государственного адвоката в связи с тем, что его адвокаты сегодня покинули зал судебных заседаний, тем самым сорвав судебные прения.

Как сообщал УНИАН, 30 июля судебные прения в Оболонском районном суде Киева не состоялись из-за неявки адвокатов Януковича. Адвокаты предоставили суду заявление о том, что они находятся в Верховном суде, где слушается их ходатайство об изменении подсудности дела о госизмене Януковича.

Прокурор Руслан Кравченко заявил, что четыре адвоката уже на протяжении трех месяцев не могут выступить в судебных прениях. По его словам, они уже третий раз их срывают, самовольно покидая зал судебных заседаний, что ставит под угрозу доступ к правосудию обвиняемого Януковича.

Справка УНИАН. Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: ст. 111 ("государственная измена"), ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("пособничество в ведении агрессивной войны") ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия").

В то же время, Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева в отношении Генеральной прокуратуры Украины и генпрокурора Юрия Луценко.

Экс-президент подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд принял к рассмотрению это дело и назначил заседание на 10:00 13 сентября.