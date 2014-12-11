Сегодняшнее заседание ВР закрыли, депутаты соберутся завтра утром

15:23, 11 декабря 2014
Политика
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Владимир Гройсман отметил, что запланированные на сегодня вопросы повестки дня рассмотрены, и поэтому он закрывает заседание.

Засідання Ради закрито / Фото УНІАН

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Гройсман отметил, что запланированные на сегодня вопросы повестки дня рассмотрены, и поэтому он закрывает заседание.

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Гройсман напомнил, что следующее заседание парламента состоится завтра в 10.00.

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