Рада переголосовала "антидиктаторское" постановление: из руководства комитета убрали Довгого

За соответствующий проект постановления авторства Олега Ляшко повторно проголосовали 252 депутата, сообщает Украинская правда.

Кроме того, в постановление были включены поправку депутата от БПП Мустафы Найема об увольнении с должности заместителя председателя экономического комитета Олеся Довгого.

Как известно, во время первого голосования "за" проголосовали 264 депутата. Однако через некоторое время депутат от БПП Светлана Залищук заявила, что один из депутатов проголосовал за своего соседа. После этого депутаты заблокировали трибуну, а спикер Владимир Гройсман назначил повторное голосование.

Читайте такжеГройсман подписал постановление о назначении председателей комитетов и их заместителейПозже оказалось, что неперсонально голосовал депутат от "Народного фронта" Игорь Бриченко.

Перечень депутатов и комитетов, из которых их отозвали, можно прочитать здесь.