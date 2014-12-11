ОБ, Радикальная партия и группа "Экономическое развитие" не поддерживают программу Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, депутат Радикальной партии Виктор Галасюк отметил, что его политическая сила будет голосовать за этот документ только при внесении изменений в него.

"Без конкретики мы за это голосовать не будем. Мы не будем голосовать за декларацию", - сказал он.

Читайте такжеУ Порошенко недовольны программой деятельности Кабмина

В то же время лидер фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко назвал Программу деятельности правительства "декларативным документом".

"Оппозиционный блок» не будет голосовать за программу правительства. Но это не значит, что мы не предоставим альтернативу обществу. На следующей неделе начинает работу оппозиционное правительство, которое создаст альтернативную программу, и общество будет иметь возможность ее посмотреть", - сказал депутат.

Кроме того, председатель депутатской группы "Экономическое развитие" Виталий Хомутынник в своем выступлении также отметил, что его группа не поддерживает представленную программу правительства.