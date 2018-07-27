Путин заявил о необходимости "изучить и проработать" идею о референдуме на Донбассе

Президент РФ назвал идею проведения референдума на Донбассе "тонкой, чувствительной сферой".

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявляет, что идея о проведении референдума на той части Донбасса, которая оккупированна российскими войсками и наемниками, требует дополнительного изучения и проработки.

Об этом Путин сказал по завершении двухдневного саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщает сайт Кремля.

"Я пока воздержусь от комментариев, это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного изучения и проработки", - заявил Путин.

Как сообщал УНИАН, 20 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Путин во время встречи с президентом США Трампом в Хельсинки 16 июля внес предложение провести на оккупированном Донбассе референдум о статусе территорий. В ответ президент США предложил не раскрывать публично предложение российского лидера, чтобы рассмотреть его. В предложении Путина речь шла о проведении голосования жителями оккупированных территорий по поводу их статуса с участием международного сообщества.

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Ранее 16 июля Путин заявил, что договорился с Трампом проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса в Украине. «Мы говорили об Украине, там есть некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать это пока на экспертном уровне», - сказал Путин.

Как сообщило американское издание The Hill, посол РФ в США Анатолий Антонов подтвердил, что Путин на встрече с Трампом затронул тему референдума. По словам посла, президент РФ сделал «конкретные предложения» относительно того, каким образом разрешить текущий конфликт. Позже пресс-секретарь Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррет Маркис заявил, что в администрации Трампа не будут поддерживать предложение президента России о референдуме на Донбассе для определения статуса оккупированного Россией региона.

25 июля украинская сторона на переговорах в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подчеркнула, что ни о каких "референдумах" на Донбассе речи быть не может и призывала Россию расформировать "ДНР" и "ЛНР".