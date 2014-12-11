Яценюк хочет создать Агентство по военно-промышленному комплексу
11:08, 11 декабря 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что в правительстве будет создано Агентство по военно-промышленному комплексу.
Арсений Яценюк / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в Верховной Раде, представляя Программу деятельности правительства.
"Оборонно-промышленный комплекс... Есть решение СНБО, и правительство Украины предлагает изменить закон "О государственном оборонном заказе". В правительстве будет создано Агентство по военно-промышленному комплексу", - сказал он.
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Также, по словам Яценюка, в рамках изменений закона "О государственном оборонном заказе" необходимо существенно и качественно изменить систему управления компанией "Укроборонпром".
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