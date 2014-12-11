Яценюк хочет создать Агентство по военно-промышленному комплексу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в Верховной Раде, представляя Программу деятельности правительства.

"Оборонно-промышленный комплекс... Есть решение СНБО, и правительство Украины предлагает изменить закон "О государственном оборонном заказе". В правительстве будет создано Агентство по военно-промышленному комплексу", - сказал он.

Читайте такжеЯценюк сообщил, что на строительство «Стены» на границе с РФ уже поступило более 200 млн гривен от ЕС

Также, по словам Яценюка, в рамках изменений закона "О государственном оборонном заказе" необходимо существенно и качественно изменить систему управления компанией "Укроборонпром".