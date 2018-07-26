"Новая история с заложником в РФ": в Москве арестован украинский проводник

Украинца содержат в СИЗО Лефортово, сообщает адвокат.

В Москве арестован украинский проводник Сергей Бугайчук.

Об этом говорится в Twitter адвоката Марка Фейгина.

"Появилась новая история с украинским заложником в России. Это проводник из Ровно Сергей Бугайчук. Ему избрана "мера пресечения в виде содержания под стражей". Проще говоря, сидит в СИЗО Лефортово", - написал адвокат.

Бугайчука, который работает в пассажирском вагонном депо "Ковель", задержали 11 июля 2018 года.

Ему инкриминируют то, что он в составе группы лиц из трех человек (один из которых назван только по имени) якобы переправлял через российско-украинскую границу для дальнейшей перепродажи оружие - пистолет Glock 19 и 10 стволов к пистолету "Макаров".

"Бугайчука задержали не на горячем, дело основывается только на показаниях двух граждан России непонятных, каких-то чудиков", - подчеркнул Фейгин в комментарии "Громадському".

Он сообщил, что 12 июля суд избрал для украинца меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

По словам Фейгина, Бугайчук не признает себя виновным.

Дело украинца ведут сотрудники Следственного управления ФСБ России. Бугайчуку инкриминируют ст. 222 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), ч. 3 (деяния, совершенные организованной группой).

В постановлении о его аресте указано, что за "тяжкое преступление", в котором его обвиняют, предусмотрено "безальтернативное наказание" на срок более трех лет. Но в ч. 3 ст. 222 УК РФ говорится, что соответствующее преступление "наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом".

На первых заседаниях суда Бугайчука предоставили "адвоката по назначению". Как отметил Фейгин, Консульство Украины уже занято поиском для защиты Бугайчука адвоката по соглашению.

Напомним, Марка Фейгина в России лишили статуса адвоката, но допустили к процессу по делу украинского журналиста Романа Сущенко как общественного защитника.