Силы АТО вступили в бой с диверсионной группой боевиков, враг понес потери
16:13, 10 декабря 2014Политика
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Силы АТО вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой боевиков, в результате чего враг понес потери.
Силы АТО разбили диверсионную группу боевиков \ Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "Сообщаем, что в результате контрдиверсионных мер разоблачена деятельность и локализована диверсионно-разведывательная группа противника. Бандиты-диверсанты спровоцировали бой с воинами сил АТО", - говорится в сообщении.
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В результате боя "диверсанты понесли потери убитыми и ранеными", добавляет штаб.
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