Силы АТО вступили в бой с диверсионной группой боевиков, враг понес потери

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "Сообщаем, что в результате контрдиверсионных мер разоблачена деятельность и локализована диверсионно-разведывательная группа противника. Бандиты-диверсанты спровоцировали бой с воинами сил АТО", - говорится в сообщении.

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В результате боя "диверсанты понесли потери убитыми и ранеными", добавляет штаб.