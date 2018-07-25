Макрон по просьбе Путина встретился с Лавровым и главой генштаба РФ: говорили об Украине

В Париже, как и ранее в Берлине, участники обсудили возвращение беженцев в Сирию и конфликт на востоке Украины.

После неожиданной встречи в Берлине между канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и главой МИД Германии Хайко Масом (Heiko Maas) с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником генштаба российской армии Валерием Герасимовым, Лаврова и Герасимова во вторник, 24 июля, принял и президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Как передает DW.com, по информации канцелярии Макрона, о переговорах попросил президент РФ Владимир Путин. В незапланированной встрече в Елисейском дворце участвовал также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В сообщении канцелярии также говорится, что в Париже, как и ранее в Берлине, участники обсудили возвращение беженцев в Сирию и конфликт на востоке Украины.

Франция и ФРГ наряду с Россией и Украиной являются участницами нормандского формата переговоров по мирному урегулированию на Донбассе.