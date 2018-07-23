Британия требует от РФ "немедленно освободить" всех украинских политзаключенных (видео)
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии призывает власти Российской Федерации освободить всех украинских политических заключенных и, в частности, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Владимира Балуха, которые голодают.
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Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине в социальной сети Facebook.
"Великобритания глубоко обеспокоена состоянием здоровья украинских политических заключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые объявили голодовку", - говорится в сообщении.
"Обоих российские власти заключили за их позицию относительно незаконной аннексии Крыма", - завили британские дипломаты.
Также посольство разместило подготовленное МИД Британии видео с требованием к РФ освободить украинских политических узников.
"Мы снова настоятельно призываем российские власти освободить немедленно всех украинских политических заключенных", - подчеркивается в видеоматериале.