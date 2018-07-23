Российский политолог объяснил, зачем Путину блокада Азовского моря

Российский политолог считает, что в ситуации с блокадой Азовского моря "очень многое зависит от самой Украины".

Блокадой Азовского моря лишается смысл Мариуполя как порта Украины, и это большой удар по Киеву.

Такое мнение российский политолог Андрей Пионтковский выразил в интервью изданию «Апостроф».

«Понимаете, ведь идет война, а мы видим парадоксальнейшую ситуацию в мировой истории: россияне захватили часть украинской территории, осуществляют обстрелы, террористические действия, но продолжают существовать дипломатические отношения, идет торговля. Как ни удивительно это звучит, но за последний год возрос товарооборот между Украиной и Россией. А казалось бы, что с подписанием Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом превентируется экономическое влияние (России)», – считает Пионтковский.

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По его мнению, все это создает громадные рычаги для Путина, для его влияния на Украину, и решение многих проблем лежит не во вне.

«Вот часто говорят, что Запад оказывает недостаточную помощь. Но я вам скажу как наблюдатель из Вашингтона, что поддержка Запада хоть далеко не идеальна, но намного большая, чем мне казалось в 2014 году. И здесь очень многое зависит от самой Украины – от хода избирательной кампании, от результатов выборов, от твердости украинского руководства. Например, оно очень твердо себя вело, когда Германия и Франция хотели навязать Киеву путинскую интерпретацию Минских соглашений – федерализацию Украины, а по сути, ее распад. Эта атака была отбита. Но идет война, и враг использует все средства», – отметил политолог.