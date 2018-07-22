Референдум на Донбассе: Грымчак объяснил, почему идея Путина невозможна

Гримчак отметил, что никто на территории Украины не будет проводить референдумов на оккупированных территориях. Под дулами автоматов референдумы не проводятся.

Референдум, который вероятно предложил провести на Донбассе президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, на оккупированной территории Украины не будет происходить.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак в интервью "Громадському".

По словам чиновника, никакой официальной информации о предложении Путина о проведении референдума на Востоке Украины нет. Он добавил, что есть лишь сообщение "каких-то не названных источников" и комментарий пресс-секретаря президента РФ Пескова, который сказал, что ему ничего об этом не известно.

"Мне кажется, что этот вброс в информационное пространство был сделан для того, чтобы прикрыть тему украинского референдума потому, что Путин в своем выступлении на той же пресс-конференции заявил, что мы провели референдум в Крыму. То есть Россия в выступлении своего президента признала, что проводила референдум на территории независимого государства Украина, с нарушением всех международных норм, правил и, фактически, подтвердила, что она оккупировала Крым – это второе", – заявил Гримчак.

Заместитель министра подчеркнул, что референдум в оккупированных районах Донбасса невозможен.

"Третье: никто на территории Украины не будет проводить референдумов на оккупированных территориях. Так же, как весь мир не признал референдум в Крыму, так же не будут признаны референдумы даже, если их будет организовывать РФ. Под дулами автоматов референдумы не проводятся", – заявил Гримак.

Также, украинский чиновник пояснил, что такое референдум в соответствии с Минскими договоренностями.

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"Это, за порядком организации, почти такой же процесс, как и выборы. А выборы должны состояться в тот момент, когда будут выведены российские войска, российские наемники, разоружены незаконные военные формирования и будут обеспечены безопасные условия для проведения местных выборов, с участием всех украинских партий, ОО, СМИ и тому подобное. Поэтому, мне кажется, что это просто целенаправленный вброс, чтобы отвлечь внимание от всего остального", – подытожил он.

Напомним, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля, в частности, рассказал, что позиция американского лидера остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.

Впоследствии издание Bloomberg сообщило, что Путин во время встречи с Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Подчеркивалось, что пока российский лидер не захотел обнародовать план, чтобы его американский коллега смог лучше рассмотреть.