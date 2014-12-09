Евродепутат Хармс: ЕС и Украина должны иметь стратегии дальнейших действий

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, такое мнение сопредседатель группы "Партии зеленых" в Европарламенте Ребекка Хармс высказала во время конференции на тему: "Украина как тест на европейскую солидарность", которая проходит сегодня в Брюсселе.

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По ее убеждению, ЕС не имеет четкой стратегии в отношении Украины, а только реагирует на события. "ЕС нуждается в стратегии. Без Евромайдана, без российского вмешательства мы, возможно бы, не имели Соглашения об ассоциации", - предположила она.

Вместе с тем Ребекка Хармс выразила убеждение, что Киев также должен иметь собственную стратегию. "Украинская сторона должна иметь стратегию. Должны быть решения о приоритетах. Давайте отложим в сторону войну. Нам нужна совместная стратегия для лучших решений, в том числе и для востока Украины. В Украине должны признать, что ответственность сейчас на обеих сторонах", - уверена депутат Европарламента.

Ребекка Хармс также считает, что в ЕС относительно Украины есть две перспективы. Она поделила страны ЕС на западные, которым Украина известна благодаря Чернобылю, и восточные, "которые знают Украину намного лучше".

Депутат Европарламента считает, что "главная ошибка" ЕС в отношении Украины была сделана в столицах стран сообщества "из-за недостаточного интерес к переговорам по Соглашению об ассоциации".

"Проблема заключается в недостаточном понимании и осведомленности в отношении Украины", - подчеркнула Ребекка Хармс.

В свою очередь известный украинский философ, директор европейских программ "Интерньюс-Украина" Владимир Ермоленко назвал внешнюю политику ЕС "политикой цветов". Он отметил, что в последнее время Россия ведет себя, как в XIX веке, и сейчас вместо "геополитики" можно применять слово "зоополитика". Свои слова он объяснил использованным российским президентом Владимиром Путиным сравнения России с медведем. "Во время войны вы не можете бороться с медведем цветками", - сказал Владимир Ермоленко, призвав ЕС "показать зубы".