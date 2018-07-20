Президент подписал закон об усилении соцзащиты пострадавших участников Революции достоинства

Документом вносятся изменения в ряд законов в части определения льгот и других социальных гарантий, а также установление, что МСЭК детей проводится врачебно-консультативными комиссиями лечебно-профилактических учреждений.

Президент Петр Порошенко подписал закон № 2443-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты пострадавших участников Революции достоинства и некоторых других лиц».

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ направлен на усиление социальной защищенности участников антитеррористической операции, участников Революции достоинства и членов семей погибших.

Им вносятся изменения в ряд законов Украины в части: определения льгот и других социальных гарантий для пострадавших участников Революции достоинства; установления, что медико-социальная экспертиза детей проводится врачебно-консультативными комиссиями лечебно-профилактических учреждений.

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Законом также приводятся в соответствие статье 9 закона о статусе ветеранов войны нормы статей 6, 7 и 10 этого документа в части определения статуса работников предприятий, учреждений, организаций, которые принимали непосредственное участие в проведении антитеррористической операции, находясь непосредственно в ее районах в период проведения АТО; меняются термины «инвалид», «ребенок-инвалид», «инвалид с детства», «инвалид войны» соответственно на термины «лицо с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью», «лицо с инвалидностью с детства» и «лицо с инвалидностью вследствие войны». Кроме того, нормы статей приводятся в соответствие с законом «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Соответствующие изменения вносятся в законы «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», «О профессионально-техническом образовании», «Об охране детства», «О высшем образовании», «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», «Об общеобязательном государственном социальном страховании», «Об отпусках», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», «О судебном сборе», «О нотариате», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О погребении и похоронном деле», «Об обращениях граждан», «О приватизации государственного жилищного фонда», Кодекса законов о труде Украины и Жилищного кодекса Украинской ССР.