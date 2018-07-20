ОБСЕ не собирала личные данные сотрудников, которые оказались в распоряжении ФСБ России - Хуг

ОБСЕ обратилась к телеканалу ARD за более подробной информацией о возможной утечке данных сотрудников миссии.

СММ ОБСЕ не собирала персональную и финансовую информацию о своих сотрудниках.

Об этом заявил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Громадське.

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не собирает информацию о ее сотрудниках. Для нас вопрос приватности и безопасности нашего персонала является очень серьезным. Мы также уважаем основополагающие права на частную жизнь наших сотрудников и не мониторим, наблюдаем или внимательно исследуем частную жизнь наших сотрудников», - отметил он.

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При этом ОБСЕ обратилась к телеканалу за более подробной информацией о возможной утечке данных сотрудников миссии, которые работают в зоне боевых действий на Донбассе.

«Мы сообщили журналистам ARD о том, что нам нужно больше деталей относительно этого случая. ОБСЕ как организация имеет в распоряжении очень решительные меры и процедуры для таких ситуаций. И наши системы безопасности, включая те, что связаны с информационной, постоянно проверяются», — отметил он.

Как сообщал УНИАН, ARD magazine в программе Fakt опубликовало результаты журналистского расследования, авторы которого утверждают, что сотрудник СММ якобы слив ФСБ РФ секретные данные о миссии и ее сотрудников, а также, что ФСБ следила за сотрудниками миссии.

Как утверждается, ФСБ получила информацию о личных данных представителей миссии, и в частности о семейном положении или о состоянии здоровья. В документах также говорится о личных привычках и предпочтениях, в том числе детали о женщинах, которые им нравятся, о склонности к алкоголю и о финансовом положении.

Согласно результатам расследования, документы могли быть переданы российским агентам одним из сотрудников миссии.

В свою очередь в миссии ОБСЕ подтвердили, что им известно о репортаже программы Fakt, вышедшем во вторник, 17 июля. В СММ подчеркнули, что намерены тщательно изучить все заявления в соответствии с установленными процедурами.