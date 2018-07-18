"В реальности люди смотрят телевизор": блогер рассказал о проблемах Украины в информвойне с РФ

Украинский блоггер Андрей Полтава указал на проблемы в противодействии российской пропаганде.

Украина проигрывает России в информационной войне, поскольку люди с проукраинской позицией по большей части не имеют доступа к телевидению.

Об этом известный блогер, создатель "Вата шоу" Андрей Полтава рассказал в интервью "Апострофу".

Отмечается, что у известного российского пропагандистского телеканала Russia Today трансляция идет на 22 языках по всему миру, в то время как в Украине все телеканалы принадлежат не проукраинским собственникам.

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"Что я, блогер, даже при той популярности, которую имею в сети на сегодня, могу сделать против того же Шария, у которого явно российская поддержка и целый отдел на него работает, подготавливает материалы? А мне канал постоянно удаляют, удаляют видео, постоянные жалобы. Информационное сопротивление у нас очень слабое, несмотря на то, что полно блогеров появляется, но аудитория очень маленькая. Выборы ведь в Украине будут не в соцсетях, а в реальности. В реальности же люди смотрят телевизор, а доступа к телевизору нет у блогеров. И мы не можем показать истинную картину, что думают россияне об украинцах", - подчеркнул блогер.

По его словам, изначально он хотел пойти работать в Министерство информационной политики Украины.

"Думал, что позовут консультантом каким-нибудь. Уголовный розыск в Великобритании как образовался: людей набирали из преступников, из тех, кто понимает, как устроен преступный мир. А у нас информационной войной занимаются люди, которые вообще никогда к ней не были причастны. Я думал, что могли бы собрать активных украинских блогеров, дать возможность им выйти на каналы, но государству, наверное, это не очень нужно", - заметил Андрей Полтава.