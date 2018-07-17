Трамп не сдал Путину ни одной позиции по Украине - Порошенко

Президент США Дональд Трамп придерживался украинской позиции во время переговоров с Владимиром Путиным, считает президент Украины Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский президент придерживается позиции о незаконности аннексии Крыма российской стороной.

Так он в эфире телеканала ICTV прокомментировал встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, передает DW.

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"Очень хорошо, что президент Трамп не сдал ни одной позиции по Украине... Например, чей Крым", - заявил Порошенко.

Напомним, Трамп ни разу не вспомнил об Украине на итоговой пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вместе с тем, Путин дважды упомянул об Украине. Впервые он рассказал, что президенты говорили о ситуации на Донбассе, и российский лидер призвал американского коллегу “настраивать” официальный Киев на выполнение Минских соглашений. Второй раз он заявил, что готов продолжить транзит газа через Украину в случае решения спора в Стокгольмском арбитражном суде.