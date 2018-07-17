В Киеве на Институтской сегодня начнется следственный эксперимент по делу Майдана

Необходимо временно сохранить место совершения убийств участников событий на Майдане, поэтому приостановлено строительство Музея Революции достоинства, пояснил прокурор.

Сегодня на улице Институтской в Киеве, где в феврале 2014 года происходили расстрелы участников событий на Майдане, начнется проведение следственных экспериментов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

«Организовано сегодня нами завершающее проведение следственных экспериментов на той базе видеозаписей, на той базе допросов свидетелей или других данных с тем, чтобы устранить все недостатки и завершить эту работу», - сказал он.

Соответственно, пояснил Горбатюк, существует необходимость временно сохранить соответствующую местность, рельеф улицы Институтской там, где совершались убийства.

Именно по этим мотивам, никоим образом не пытаясь запретить строительство Музея Революции достоинства, заверил Горбатюк, прокурор выносил постановление о запрете осуществления действий по строительству музея.

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«Буквально с сегодняшнего дня будет организовано проведение первых следственных экспериментов. По предварительному планированию, следователями и прокурорами планируется до двух месяцев завершить, но по возможности и быстрее. Мы для себя планируем не позднее трех месяцев эти следственные действия завершить», - отметил Горбатюк.

Кроме того, он заявил, что создание 3D-модели улицы Институтской сможет помочь еще раньше завершить соответствующие работы.

Так, пояснил прокурор, срок в 2-3 месяца - это «с запасом», завершиться работы на месте событий могут и через месяц.

Как сообщал УНИАН, директор Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил в СМИ, что 4 июля получил предписание от Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры о запрете строительства музея и мемориала на Институтской.

«Фактически постановление запрещает любые действия: от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений», - сказал Пошивайло.

Позже в комментарии УНИАН начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что изданное прокурором постановление не запрещает строительство музея, а касается запрета до завершения следственных и судебных процедур (в частности, следственных экспериментов) изменять места совершения преступления - на проезжей части Институтской, где погибали люди и находились подозреваемые в убийствах правоохранители.

5 июля заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская своим постановлением отменила решение о запрете осуществления действий по изменению ландшафта на улице Институтской.

11 июля генпрокурор Юрий Луценко ликвидировал возглавляемый Горбатюком Департамент специальных расследований, который занимался расследованиями преступлений во время Революции достоинства и преступлений чиновников во времена президентства Виктора Януковича. После этого Горбатюка назначили на должность начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры.