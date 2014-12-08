Ходорковский допускает конец режима Путина в России в ближайшие 10 лет

Об этом заявил бывший глава российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский в интервью швейцарской газете Neue Zuercher Zeitung, передает ZN.UA.

"Я думаю, что нынешний российский режим с вероятностью в 50% прекратит свое существование в течение ближайших десяти лет. Тогда я мог бы вернуться домой. Но я не вижу, как может произойти смена власти демократическим, мягким способом", - сказал Ходорсковский.

Он исключил для России испанскую модель, когда король Хуан Карлос после окончания диктатуры может выступать в качестве гаранта смены власти. "В России нет такой личности. Путин сам себя лишил возможности хорошего исхода событий, когда он решил вернуться в 2011 году на свой пост (президента – ред.)", - сказал Ходорковский.

Читайте такжеBBC: Ходорковский заявил, что "не отдаст" Крым как президент РФ

Если Путин назначит кого-то его преемником, все они будут помнить судьбу Медведева и не верить в то, что новый президент действительно имеет власть. По словам Ходорковского, Путин сам загнал себя в тупик: "его преемник сможет действительно получить власть в стране, если только уничтожит Путина, физически или политически".

В то же время Ходорковский не исключает и другого исхода событий для российского президента. "Путин будет править до конца своей жизни или произойдет дворцовый переворот. Но самый худший вариант – если борьба за власть дойдет до улиц", - сказал он.

Также экс-глава ЮКОСа отметил, что будет плохо, когда Путин уйдет и при этом не будет команды, которая бы смогла взяться за управление страной.