Сенцова могут освободить в ближайшие дни - журналист

Президент РФ Владимир Путин может помиловать Сенцова в связи с письмом о помиловании, написанным мамой политзаключенного.

Украинского режисера, политзаключенного в РФ Олега Сенцова могут освободить в ближайшие дни.

Об этом сообщил в Facebook известный российский журналист Сергей Лойко.

"Олега Сенцова освободят в ближайшие дни, перед встречей с Трампом. В крайнем случае во время встречи. Тьфу, тьфу, тьфу... Из надежного сорса. Сегодня у Олега день рождения! Поздравляю!" – написал он.

В тоже время, как передают Факты, адвокат Дмитрий Динзе дает на решение этого вопроса не менее недели. Так, по словам защитника, президент РФ Владимир Путин может помиловать Сенцова в связи с письмом о помиловании, написанным мамой политзаключенного.

Читайте такжеВ Кремле отказались комментировать возможность помилования Сенцова без его личного прошения

"Если Песков (пресс-секретарь президента России, - ред.) сказал, что рассмотрят, то я думаю, могут и через неделю все решить", - считает адвокат.

Как сообщал УНИАН, ранее мать Сенцова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать сына.