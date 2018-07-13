Сенцова могут освободить в ближайшие дни - журналист

17:17, 13 июля 2018
Политика
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Сенцова могут освободить в ближайшие дни / фото УНИАН

Об этом сообщил в Facebook известный российский журналист Сергей Лойко.

"Олега Сенцова освободят в ближайшие дни, перед встречей с Трампом. В крайнем случае во время встречи. Тьфу, тьфу, тьфу... Из надежного сорса. Сегодня у Олега день рождения! Поздравляю!" – написал он.

В тоже время, как передают Факты, адвокат Дмитрий Динзе дает на решение этого вопроса не менее недели. Так, по словам защитника, президент РФ Владимир Путин может помиловать Сенцова в связи с письмом о помиловании, написанным мамой политзаключенного.

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"Если Песков (пресс-секретарь президента России, - ред.) сказал, что рассмотрят, то я думаю, могут и через неделю все решить", - считает адвокат.

Как сообщал УНИАН, ранее мать Сенцова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать сына.

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Теги: #дело Сенцова#Олег Сенцов#освобождение Сенцова