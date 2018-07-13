В центре Киева - стычка: подрались нардеп, министр и глава профсоюза горняков (видео)

Официального комментария относительно инцидента с участием главы Минэнергоугля пока нет.

В центре Киева министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и нардеп Сергей Шахов устроили потасовку возле Минэнергоугля.

В конфликт также вмешался председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает ТСН.

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Видео конфликта на свои странице в Facebook опубликовал Волынец, на которого полиция составляет протокол.

Как видно на записи, шахтеры остановили машину министра и после словесного конфликта между ними началась потасовка. Председатель Независимого профсоюза горняков Украины также присоединился к стычке, таща министра за воротник рубашки, однако правоохранители разняли мужчин.

В полиции Киева не смогли пока прокомментировать конфликт. В Министерстве, которое возглавляет Насалик, также заявили журналистам, что "не уполномочены комментировать данное событие".

Как сообщал УНИАН, 12 июля десятки работников угольных шахт, которым государство задолжало более 1,1 млрд грн заработной платы, собрались на митинг под зданием Минэнергоугля с требованием отправить в отставку министра энергетики Игоря Насалика.