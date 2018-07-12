Насалик отграничил себя кордоном полиции от забастовки горняков – глава профсоюза

Сегодня десятки работников угольных шахт, которым государство задолжало более 1,1 млрд грн заработной платы, собрались на митинг под зданием Минэнергоугля с требованием отправить в отставку министра энергетики Игоря Насалика.

При этом полиция рубежом окружила здание министерства и силой помешала митингующим установить палатки. Профсоюзы горняков расценивают действия полиции как нарушение права граждан на мирные собрания и уже обратились к омбудсмену и западным партнерам Украины.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец и рассказал о позиции шахтеров в отношении оснований для отставки профильного министра.

"Мы пришли сегодня опять к министру и требуем его отставки. Насалик говорит, что государство не помогает реформировать угольную отрасль. Но сам он обселся "смотрящими" и не борется с этим. Он с ними сотрудничает, потому что ему выгодна коррупция", – заявил в эфире Михаил Волынец.

Профсоюзный лидер в очередной раз подчеркнул, что шахтеры требуют вернуть в собственность государства угольные пласты ГП "Селидовуголь", которые были украдены людьми Януковича. Горняки возмущены позицией министра Насалика, который имеет личный интерес к этим активам.

"Насаслик – бизнесмен, и он путает государственное и общественное со своим собственным. Он думает, что купил эту должность и удерживается путем договоренностей. Когда мы говорили с премьером Гройсманом, мы четко заявили, что такого министра надо убрать из области. И убирать тех генеральных директоров, которых он поназначал из оккупированных территорий. Нам надо сохранить энергетическую безопасность государства", – пояснил ультиматум шахтеров Волынец.

Напомним, 5 июля этого года состоялся митинг шахтеров под Верховной Радой, во время которого они требовали погашения миллиардной задолженности по заработной плате и принятие законопроекта №8362, которым предусмотрено выделение средств на поддержку угольной отрасли.

В тот же день группа горняков и представителей профсоюзов имела встречу с министром энергетики Игорем Насаликом, который обозвал простых рабочих пьяницами, прибег к брани и полностью снял с себя ответственность за ситуацию в подконтрольной ему угольной отрасли.