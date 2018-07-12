Макрон на встрече с Путиным может обсудить освобождение украинских заложников - Порошенко

Ранее главы государств и правительств стран-членов НАТО призвали Россию освободить всех украинских политических заключенных и заложников.

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что вопрос освобождения украинских заложников будет поднят во время встреч президента Франции Мануэля Макрона и президента Соединенных Штатов Америки с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

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«И во время встречи не только с президентом Трампом, но и с президентом Мануэлем Макроном, где мы тщательно проговорили большое количество направлений сотрудничества, начиная от военно-технического сотрудничества и заканчивая освобождением заложников. Президент Макрон подчеркнул, что, наверное, будет встреча в воскресенье с Путиным, и вопрос заложников будет поднят. И, надеюсь, он будет поднят и в понедельник в Хельсинки... И на каждой встрече, включая встречу с (президентом Турции) Эрдоганом... отдельно подчеркивался вопрос важности освобождения крымских татар. И во время всех этих встреч (на саммите НАТО) вопрос заложников стоял среди приоритетов», - заявил он.

Ранее сообщалось, что главы государств и правительств стран-членов НАТО призвали Россию освободить всех украинских политических заключенных и заложников, содержащихся в оккупированном Крыму, на оккупированных территориях Донбасса и непосредственно в РФ.