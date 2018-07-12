Порошенко не ожидает от встречи Трампа и Путина сюрпризов
Президент Украины Петр Порошенко не ожидает от встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоится 16 июля в Хельсинки, оптимистичных или пессимистичных сюрпризов.
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Об этом он заявил во время специальной сессии в рамках саммита НАТО в Брюсселе.
«Обычно я очень оптимистичный человек. Но, к сожалению, оптимистичных сюрпризов из Хельсинки не будет. Это плохие новости. И в то же время, пессимистических сюрпризов тоже не будет. И это хорошие новости. Это будет просто встреча и начало дискуссии», - сказал президент.
Вместе с тем, отметил Порошенко, тон этой дискуссии и повестка дня обещает, что Украина будет среди приоритетных тем.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июля, Трамп подтвердил, что на встрече с Путиным поставит вопрос Украины.