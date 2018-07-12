Голосование Рады по обновлению состава ЦИК может состояться в 16:00 – БПП

Парламентская фракция БПП готова отказаться от одной из предложенных кандидатур в состав ЦИК.

Голосование за обновление состава Центральной избирательной комиссии может состояться в сессионном зале Верховной Рады Украины в 16:00.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказала представитель президента Украины в парламенте, заместитель главы депутатской фракции БПП Ирина Луценко.

“Мы планируем подойти к голосованию за обновленный состав в четыре часа дня”, - отметила она.

При этом она добавила: “Только что было сообщение от спикера Парубия о том, что мы входим в этот процесс в 16 часов”.

Луценко также подчеркнула, что фракция “БПП” готова отказаться от одной из кандидатур, предложенной в состав ЦИК. При этом не уточнила, кто из кандидатов может быть не проголосован.

По ее словам, как такового отзыва кандидатуры не будет, а просто могут быть договоренности с коллегами по коалиции, фракция “БПП” не будет голосовать за одну из своих кандидатур.

В то же время она считает, что и фракция "Народный фронт" должна делать шаги навстречу, и поскольку она говорила о недопустимости непредставительства фракции "Оппозиционный блок" в ЦИК, то пусть уступит одну из кандидатур в пользу этой фракции.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко внес в парламент представление о назначении на должности членов ЦИК Аллы Басалаевой, Натальи Бернацкой, Михаила Вербенского, Андрея Евстигнеева, Ирины Ефремовой, Ольги Желтовой, Олега Конопольского, Светланы Кустовой, Ольги Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяны Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяны Юзьковой - всего 14 кандидатур. Все 14 кандидатов прошли специальную проверку, по результатам которой получили положительные заключения.

7-летний срок полномочий 13 из 15 членов Центризбиркома давно истек. В соответствии с пунктом 21 ч. 1 ст. 85 Конституции, Верховная Рада по представлению президента назначает и освобождает членов ЦИК. Поэтому из 14 кандидатур на должности членов ЦИК парламент должен избрать 13.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключил возможности изменений в законодательство в части увеличения количества членов Центризбиркома, вероятно, до 16 человек.

Сегодня, 12 июля, председатель фракции "БПП" Артур Герасимов заявил о готовности его фракции отозвать одну из своих кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии.

Также председатель фракции "БПП" призвал фракцию "Народный фронт" отозвать одну из своих кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии. "Мы слышали предостережение от наших коллег из "Народного фронта", в том числе о том, что надо выполнять резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы относительно представленности одной из фракций ("Оппозиционный блок"), которая пока не имеет своего представителя (в представлении президента на должности членов ЦИК). И мы обращаемся к нашим коллегам по коалиции - также отозвать одну из своих кандидатур для того, чтобы решить и этот вопрос", - сказал Герасимов.

Кроме того, Герасимов призвал председателя Верховной Рады Украины Парубия собрать лидеров фракций в 12.00 для решения вопроса об обновлении состава ЦИК.

В свою очередь, депутат от "Народного фронта" Леонид Емец отметил, что его фракция еще не обсуждала новые предложения "БПП".