Горбатюк: руководство ГПУ хочет иметь влияние на расследование дел Майдана

Горбатюк убежден, что главная цель ликвидации Департамента спецрасследований - получить влияние на расследование дел по преступлениям на Майдане.

Ликвидация Департамента спецрасследований (ДСР) Главного следственного управления ГПУ делается в тайне, хотя на недавнем совещании генпрокурор уже подтвердил, что решение о ликвидации департамента действительно принято.

Об этом в интервью DW заявил руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"У нас по каждому эпизоду событий на Майдане направлены в суд обвинительные акты, которые касаются 255 человек. Кроме того, сообщено о подозрении 430 лицам. По результатам наших расследований судами вынесено 51 обвинительный приговор. Работа продолжается по каждому эпизоду, в частности в отношении организаторов преступлений. Однако любая критика, которая исходит от руководства ГПУ, всегда не конкретна. Скажите нам, что именно, какой эпизод не отработан, что мы там сделали не так. Мы сможем аргументированно дать ответ документами и цифрами. Но ведь этого нет. К нам просто приходит приказ генпрокурора, в котором указано - "в связи с тем, что дело расследуется неэффективно, передать в другое подразделение". Так у нас уже забирают дела", - отметил Горбатюк.

Вместе с сотрудниками канцелярии в Департаменте спецрасследований работает до 90 человек. Из них 42 следователя и 33 прокурора. Плюс командированные работники полиции и СБУ для помощи.

"В настоящее время нам официально не сообщали. Все делается в тайне, хотя на недавнем совещании генпрокурор подтвердил, что решение о ликвидации нашего департамента действительно принято. Наше подразделение прокуроров как-будто войдет в новосозданный департамент процессуального руководства, а следовательское подразделение - переходит в главное следственное управление ГПУ. Формально это объясняют созданием в сентябре Государственного бюро расследований (ГБР). Я согласен, создавать подразделение процессуальных руководителей для ГБР нужно, но законодатель определил, что старые дела следователи прокуратуры расследуют еще до 20 ноября 2019 года, то есть до этого времени никакие дела не переходят в ГБР, и следователи, которые расследуют дела Майдана, должны работать дальше. Однако приняли решение присоединять именно сейчас, потому что настоящая цель ликвидации департамента - это иметь влияние на уголовные производства, которые мы расследуем. По моему убеждению, это единственная мотивация, которая "камуфлируется" под реформу в связи с созданием ГБР", - уверен Горбатюк.

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На вопрос о том, кто именно хочет влиять на уголовные производства относительно преступлений на Майдане, Горбатюк ответил однозначно: "Это руководство Генпрокуратуры, в частности заместители генпрокурора. От них идут действия и решения, незаконным способом влиять на дела. Например, дело экс-министра юстиции Елены Лукаш, которое уже полтора года назад готово было для передачи в суд, но заместители генпрокурора до сих пор даже подозрение ей не подписывают. Лукаш - адвокат, и по закону только высшее руководство прокуратуры может подписать ей подозрение. Ни одного документа или объяснений, почему медлят, они не предоставляют, и также не принимают решение относительно этого дела. А недавно признали следствие по этому делу неефектним и приняли решение передать другому следователю подразделения. Дела, где нет какого-то интереса руководства Генпрокуроратури, вообще их не интересуют. Они вызывают на совещания следователей и прокуроров только по тем делам, по которым кто-то хочет избежать уголовной ответственности. Некоторые дела мы "отбиваем". Однако у некоторых они продолжают фальсификации, передают их другим подразделениям, принимают незаконные решения о закрытии. Мы же все фиксируем, пишем заявления о преступлении. И это постоянное противодействие сейчас привело к тому, что решили избавиться от нашего департамента спецрасследований".

И хотя пока что речь идет о реорганизации, а не о ликвидации департамента, Горбатюк отмечает, что это все равно создает паузу в расследованиях.

"Реорганизация создает паузу в расследовании, поскольку люди отвлекаются, пишут дополнительные описания, документы, акты приема-передачи дел и т. п. и на несколько месяцев, таким образом, "выбиваются" из расследований. Если дела, по указанию руководства ГПУ, возьмут "под свой контроль", то не известно, какие производства закроют, а какие отложат в долгий ящик. Однако фактически каждое дело подвергается на такой риск", - отметил он.

"У меня нет ни одного личностного конфликта. Вопросы возникают только тогда, когда возникает незаконное действие, а ты требуешь действовать по закону. Решение господина Луценко не встречаться со мной, которое он для себя принял, это его решение. Оно для меня не понятное. Я вижу, что у руководства нет желания объективного расследования преступлений на Майдане. И это подтверждено сотнями документов. Эти руководители не должны занимать свои должности, потому что они уже столько раз нарушали закон, должны нести ответственность за вмешательство в работу следствия или другие незаконные действия", - отметил Горбатюк.

На вопрос, кто эти лица, Горбатюк ответил, что в первую очередь, это "генпрокурор Юрий Луценко и его заместители - Юрий Столярчук, Анжела Стрижевская, Анатолий Матиос. Эти лица совершали противоправные действия в ходе расследований дел Майдана. Все задокументировано. Мы написали заявления о преступлении. Это заявление, по закону, рассматривается опять же в рамках ГПУ, писали в дисциплинарно-квалификационную комиссию прокуроров и получили формальные отписки, дисциплинарные производства там так и не открыли. В случаях, когда отказывали с заявлениями о преступлении, обращались в суд, сейчас написали заявление о преступлении в НАБУ и ждем реакцию этого органа. Пока еще не обращались только к Верховной Раде, которая выражает доверие или недоверие генпрокурору, может стоит обратиться еще и туда".

Как сообщал УНИАН, 23 июня пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что Департамент специальных расследований ГПУ, который возглавляет Сергей Горбатюк, будет трансформировано в следственное управление, а процессуальные руководители перейдут в Департамент процессуального руководства.

Такой вариант разделения процессуальных руководителей от следователей, отметила Сарган, происходит для приведения структуры Генпрокуратуры в соответствие с действующим законодательством.

По словам Горбатюка, по сути это будет означать разрушение команды прокуроров и следователей, которые работают в рамках одного департамента и принимают согласованные решения, и что это может повредить расследованию дел относительно Майдана.

Справка УНИАН. Департамент специальных расследований (управление) создан в ГПУ в конце 2014 года для изучение обстоятельств узурпации власти и всего комплекса преступных действий, совершенных во время правления экс-президента Виктора Януковича, а также расследование массовых убийств участников мирных акций протеста 18-20 февраля 2014 года. В октябре 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко реструктурировал департамент и лишил его расследования дел об экономических преступлениях предыдущей власти.