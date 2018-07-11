Будут не только друзьями: Дуда рассчитывает, что Украина и Грузия станут членами НАТО

Он выразил удовлетворение тем, что друзья из Грузии и Украины буть присутствовать на разговоре об их отношениях с Североатлантическим альянсом.

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украина и Грузия «рано или поздно» будут не только друзьями НАТО, но и полноправными членами альянса.

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Об этом польский лидер заявил, прибыв на двухдневный саммит НАТО в Брюсселе, передает радио Свобода. «Очень рад, что наши друзья из Грузии и Украины буть присутствовать на разговоре об их отношениях с Североатлантическим альянсом. Я на это рассчитываю и надеюсь, что рано или поздно они будут частью североатлантического сообщества в полном смысле этого слова. Не только в смысле дружбы, а просто будучи членами альянса», – сказал Дуда.

Президенты Грузии Георгий Маргвелашвили и Украины Петр Порошенко 12 июля примут участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств, одной из тем которого будет безопасность в черноморском регионе.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Грузия и Украина не получили План действий для обретения членства, но руководители стран НАТО тогда заверили, что однажды Грузия и Украина будут членами НАТО.

Как сообщал УНИАН, Североатлантический альянс 9 марта заявил, что признает стремление Украины быть полноценным членом этой организации.