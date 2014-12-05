Опознан еще один российский "доброволец", воевавший на Донбассе (фото)
В социальной сети ВКонтакте обнаружен очередной "доброволец" из России, воевавший на востоке Украины.
Житель Санкт-Петербурга Олег Финский принимал участие в боевых действиях на Донбассе этой осенью, после чего вернулся в родной город.
Подтверждающие это записи и фото выложены на странице его профиля в соцсети ВКонтакте. В частности, Финский был другом подорвавшегося на растяжке под Мариуполем боевика из Мордовии Григория Сурайкина ("Самурай").
Судя по профилю в соцсети, Финский причастен к движению ультрас питерского "Зенита".
"Добровольцев" без военой подготовки отозвали - источник
В конце октября "добровольцы" из РФ, не имеющие военной подготовки, были в срочном порядке отозваны с территории Украины. Об этом УНИАН сообщил анонимный поинформированный источник.
"Грубо говоря, отозвали потому что они как мясо, лезут без подготовки и ложат их пачками", - рассказал источник.