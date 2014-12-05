Опознан еще один российский "доброволец", воевавший на Донбассе (фото)

15:30, 05 декабря 2014
Политика
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В социальной сети ВКонтакте обнаружен очередной "доброволец" из России, воевавший на востоке Украины.

Олег Финский (с гранатометом в центре) с флагом ДНР в Украине / vk.com/oleg.finsky

Житель Санкт-Петербурга Олег Финский принимал участие в боевых действиях на Донбассе этой осенью, после чего вернулся в родной город.

Подтверждающие это записи и фото выложены на странице его профиля в соцсети ВКонтакте. В частности, Финский был другом подорвавшегося на растяжке под Мариуполем боевика из Мордовии Григория Сурайкина ("Самурай").

Григорий Сурайкин (слева) и Олег Финский (в центре) / vk.com/oleg.finsky

Судя по профилю в соцсети, Финский причастен к движению ультрас питерского "Зенита".

vk.com/oleg.finsky

"Добровольцев" без военой подготовки отозвали - источник

В конце октября "добровольцы" из РФ, не имеющие военной подготовки, были в срочном порядке отозваны с территории Украины. Об этом УНИАН сообщил анонимный поинформированный источник.

"Грубо говоря, отозвали потому что они как мясо, лезут без подготовки и ложат их пачками", - рассказал источник. 

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