На саммите Украина-ЕС договорились ускорить реформы в сфере борьбы с коррупцией

Отмечается необходимость продолжения усилий в осуществлении судебной реформы и реформы прокуратуры.

В совместном заявлении юбилейного XX саммита Украина - Европейский Союз, который сегодня состоялся в Брюсселе, отмечается необходимость ускорения процесса реформ в сфере борьбы с коррупцией.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Европейского совета Дональда Туска, президента Европейской комиссии Жан-Клод Юнкера и президента Украины Петра Порошенко по итогам саммита XX саммита Украина-ЕС, размещенном на сайте главы украинского государства.

"Мы договорились о важности продолжения и ускорения реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией, которая вызывает беспокойство граждан и бизнеса Украины. Отмечая создание новых законодательных и институциональных рамок борьбы с коррупцией в Украине и уже проделанную работу в этой сфере, в частности Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), мы согласились с необходимостью продолжения усилий в осуществлении судебной реформы и реформы прокуратуры, направленных на усиление верховенства права в Украине", - отмечается в заявлении.

"В этом контексте мы приветствовали принятие закона "О Высшем антикоррупционном суде", что является важным шагом в борьбе с коррупцией. Мы ожидаем быстрого принятия необходимых поправок, которые будут гарантировать распространение юрисдикции этого суда на обжалование соответствующих решений, принятых судами общей юрисдикции", - говорится в заявлении.

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"Мы приветствовали намерения Украины запустить этот суд в полном объеме до конца года. Мы согласились с необходимостью дальнейшего укрепления независимости и эффективности всех антикоррупционных институтов, которые должны выполнять свою работу без лишнего влияния. Мы также согласились с необходимостью срочного внедрения эффективного механизма проверки электронных деклараций и отменой обязанности подачи электронных деклараций общественными активистами", - отмечается в заявлении.

"Мы отметили важность дальнейшего выполнения критериев визовой либерализации и приняли во внимание оценки и рекомендации Первого отчета Европейской Комиссии в рамках механизма приостановления действия безвизового режима. Мы подтвердили свои обязательства сотрудничать в борьбе с терроризмом и организованной преступностью, развивать интегрированное управление границами и обмениваться передовым опытом ", - говорится в принятом документе по итогам саммита Украина-ЕС.

Яу известно, президент Петр Порошенко и лидеры Европейского Союза сделали совместное заявление, в котором призвали Россию освободить всех украинских заложников.