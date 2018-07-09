В сети показали огромный кортеж Порошенко в Волынской области (видео)
13:41, 09 июля 2018Политика
220 1
Как можно увидеть на записи, кортеж сопровождают автомобили полиции.
Кортеж Порошенко в Волынской области
Появились кадры с якобы кортежем президента Украины Петра Порошенко, который заметили в приграничном к Польше селе Устилуг Волынской области.
Читайте такжеКортежи Луценко, Ложкина и других политиков регулярно нарушают ПДД - СМИ
Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Saviose. На кадрах можно увидеть кортеж из более десятка автомобилей разных марок.
Как сообщал УНИАН, 6 марта в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал президента Украины, сбил пешехода.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter