В сети показали огромный кортеж Порошенко в Волынской области (видео)

Как можно увидеть на записи, кортеж сопровождают автомобили полиции.

Появились кадры с якобы кортежем президента Украины Петра Порошенко, который заметили в приграничном к Польше селе Устилуг Волынской области.

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Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Saviose. На кадрах можно увидеть кортеж из более десятка автомобилей разных марок.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал президента Украины, сбил пешехода.