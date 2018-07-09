САП мстит детективам НАБУ из-за прослушивания Холодницкого – Сытник
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что Специальная антикоррупционная прокуратура, возбуждая дела против детективов НАБУ, мстит за прослушивание Назара Холодницького и разоблачения коррупционеров.
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«В последнее время такие есть решение САП (открытие производств против детективов НАБУ за фальсификацию дел – ред.), они связаны как раз с этой ситуацией, когда просто банальная месть идет детективам за то, что была история с этим аквариумом, человек, видимо, защищается и пытается отомстить людям, которые это все делали», – сказал Сытник в интервью DW.com.
По мнению Сытника, если Назара Холодницкого оставят на посту главы САП, то последствия будут глобальные. «Прокурор, который выбирает, привлекать или не привлекать в зависимости от политической ситуации. Прокурор, который осуществляет давление на судей, прокурор, который осуществляет на своих подчиненных давление определенный незаконный - все эти действия освящаются, и поэтому последствия для правоохранительной системы будут очень серьезные», – убежден директор НАБУ.
26 июля состоится заседание квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, на котором должны вынести решение относительно Назара Холодницкого, председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сейчас в сети распространяются выводы комиссии, о том что стоит лишь вынести выговор господину Холодницькому, но не увольнять, как этого требовал Сытник и общественные активисты, отмечает DW.com.