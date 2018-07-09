САП мстит детективам НАБУ из-за прослушивания Холодницкого – Сытник

По мнению Артема Сытника, если Назара Холодницького оставят на посту главы САП, то последствия будут глобальные.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что Специальная антикоррупционная прокуратура, возбуждая дела против детективов НАБУ, мстит за прослушивание Назара Холодницького и разоблачения коррупционеров.

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«В последнее время такие есть решение САП (открытие производств против детективов НАБУ за фальсификацию дел – ред.), они связаны как раз с этой ситуацией, когда просто банальная месть идет детективам за то, что была история с этим аквариумом, человек, видимо, защищается и пытается отомстить людям, которые это все делали», – сказал Сытник в интервью DW.com.

По мнению Сытника, если Назара Холодницкого оставят на посту главы САП, то последствия будут глобальные. «Прокурор, который выбирает, привлекать или не привлекать в зависимости от политической ситуации. Прокурор, который осуществляет давление на судей, прокурор, который осуществляет на своих подчиненных давление определенный незаконный - все эти действия освящаются, и поэтому последствия для правоохранительной системы будут очень серьезные», – убежден директор НАБУ.

26 июля состоится заседание квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, на котором должны вынести решение относительно Назара Холодницкого, председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сейчас в сети распространяются выводы комиссии, о том что стоит лишь вынести выговор господину Холодницькому, но не увольнять, как этого требовал Сытник и общественные активисты, отмечает DW.com.