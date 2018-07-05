Порошенко прокомментировал решение ЕС о продлении санкций против России

Президент также подчеркнул необходимость полного выполнения Минских договоренностей и вывода российских войск с Донбасса.

Президент Петр Порошенко приветствовал решение Совета Евросоюза продлить до 31 января 2019 года экономические и секторальные санкции против России.

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Об этом глава государства написал в "Tвиттере". "Приветствую единогласное одобрение решения Совета Евросоюза продлить до 31 января 2019 года экономические и секторальные санкции против России за грубую агрессию против Украины. Ценю солидарную поддержку государств-членов украинской независимости и территориальной целостности", - отметил Порошенко.

"Наши требования четкие - полное выполнение Минских договоренностей, вывод российских войск с Донбасса, введение миротворцев ООН, восстановление контроля над государственной границей, освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных и заложников, возвращение Крыма", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие санкций на полгода. Срок действия действующих ограничительных мер истекает 31 июля 2018 года.

Сегодня, 5 июля, Совет ЕС еще на полгода продлил действие санкций против России, направленных на конкретные секторы экономики страны.