За сутки на юге Донецкой области зафиксировано 2 беспилотника боевиков
14:02, 04 декабря 2014Политика
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За сутки на юге Донецкой области зафиксировано 2 вражеских беспилотных летательных аппарата.
В Донецкой области зафиксированы 2 беспилотника/ фото пресс-службы Минобороны
Об этом сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы.
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"В течение суток пограничники дважды фиксировали полеты беспилотников. Один из них зафиксировали в 18.15 на направлении "Сартана-Волноваха" на высоте до 1 тыс. м. Еще один заметили на направлении "Рыбинское-Бугас", - говорится в сообщении.
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